"Zina edecek kadar yaşı büyük, evlenmeye gelince küçük" diyen imam hatip öğretmeni açığa alındı

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım tepki çekti. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, paylaşım nedeniyle Cihad Ç. hakkında soruşturma başlatıp, açığa aldı.

"#SaldıranlarSamimiDeğiller" ile yapılan paylaşımda, "Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)" ifadesi yer aldı.

Öğretmen Cihad Ç.’nin bu paylaşımının altına bazı takipçileri yorum yazarak, tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Cihad Ç., bir takipçisine yanıt vererek, "Burada dikkat edilmesi gereken tek taraflı olunması. Bunu eleştirenler samimi değil. Kürtaj için şuanda kaç yaşında doktora gelenler var haberin var mı M....ciğim?" dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımları tepki çeken Saray İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cihad Ç. akşam saatlerinde açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, "Söz konusu olaydan dolayı öğretmen hakkında yapılan incelemeden sonra soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda soruşturmanın selameti için de açığa alındı" dedi.



Bu arada, Cihad Ç.'nin, sosyal paylaşım sitesindeki gönderilerinin tümünü kaldırdığı görüldü.

Konya'da felsefe öğretmeni açığa alınmıştı

Bir süre önce Konya’da, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili büyük tepki çeken mesajlar paylaşan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli felsefeöğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı’nca açığa alınmıştı. Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Harmancı (44), sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayımlamıştı. Harmancı’nın mesajları, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.