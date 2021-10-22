'Zimmet' soruşturması nedeniyle görevden alınan Vefa Salman: Artık anlıyoruz ki mücadelemiz sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi!..

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Belediye Başkanı Vefa Salman, söz konusu yolsuzluğun kendisine intikal etmesiyle yargı yolunu tuttuğunu söyledi. “Sorarım size hangi suçlu, kendisi bizzat suç duyurusunda bulunup delilleri ilgili makamlara verir?” diye soran Salman, “Şubat 2020'de başlayıp bugüne kadar gelinen süreçte benim halen belediye başkanlık görevimi yapamamam ne vicdani, ne de yasal! Artık anlıyoruz ki mücadelemiz sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi!” dedi.

Dündar’ın bugünkü köşesinde aktardığı mektup şöyle:

Beni sen de yakından tanıyorsun. Hangi merhalelerden geçerek nasıl seçildiğimin yakın tanıklarındansın. Ben hiçbir zaman sıradan bir belediye başkanı olmadım. Göreve seçilirken bile adliye koridorlarında sabahlayıp halkın tercihi olan bir oyun peşine düştüm. Aynı seçim döneminde bir değil, iki kez kazandım. Halkın sevgisini kazanmışız ki ikinci dönemimizde de bence askerlik gibi kutsal olan bir göreve yeniden takdir edildim.

İlk göreve başlarken Yalovalılara “Bana hakkınızı helal etmeyeceğiniz hiçbir işin altına imza atmayacağım” diyerek söz vermiştim. Çok şükür sözümü de tuttum.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği gibi 2020'nin Şubat ayında belediyemizin mali işler departmanında bir yolsuzluk tespit edildi. Konu bana intikal eder etmez, arkasından kimler, neler çıkar diye hiç düşünmeden konuyu yargıya intikal ettirdim. Saatler içinde kolluk kuvvetlerimize, adli mercilere şikayetlerimizi ilettik. Sonrasında 21 gün başkanlık görevime devam ettim. Soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetlerimize, mülki müfettişlere tüm delil ve evrakların verilmesini sağladım.

Zaten daha 2014 yılında göreve ilk başladığım günden bu yana sürekli “Gelin beni denetleyin, belediyemizi denetleyin” diye başvuruda bulundum.

27 Şubat 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldım ve o tarihten bu yana 2 ayda bir, bu uzaklaştırmalarım uzatılıyor. 30 bin Yalovalının oyuyla seçilmiş biri olarak görevimi yapamıyorum.

Aslında ben bu meseleye hiç kendi siyasi kariyerim veya belediye başkanlık vazifesi olarak bakmadım. Benim için öncelikli olan halkın sandıktaki tercihine pranga vurulmasıydı. Çünkü o koltuk benim değil, Yalova halkının. O koltukta emanetçiyim. O emanete sahip çıkmak için göreve iade edilmemi bekliyorum.

Ancak maalesef 19 aydır vicdanlara sığmayan bir süreç yaşıyoruz. Sorarım size hangi suçlu, kendisi bizzat suç duyurusunda bulunup delilleri ilgili makamlara verir? Ben 6 Şubat'tan 27 Şubat'a kadar olan süreçte belediye başkanı olarak tüm delil ve evrakları ilgili makamlara veren kişiyim. Suçu ortaya çıkartıp suçlu olarak yargılanan belki de ilk kişiyim.

Sorarım size; yapılan tüm duruşmalarda benimle ilgili en ufak bir delil, bir tanık ifadesi olmamasına rağmen, MASAK ve bilirkişi raporlarında benim açımdan ufacık şüphe uyandıracak bir dahlim olmadığı ortaya çıkmasına rağmen neden görevde değilim?

Sorarım size; Türkiye'de pek çok belediyede, bir kısmı yakın zamanda, çeşitli yolsuzluk ve zimmet olayları gerçekleşiyor. Hiç birinde belediye başkanları ifadeye bile çağrılmazken ben neden halka hizmet etmekten mahrum bırakılıyorum?

Yine sorarım size; belediyedeki denetim komisyonunun, Sayıştay ve Mülkiye Müfettişlerinin bile ortaya çıkaramadığı bir yolsuzluktan dolayı ben neden yargılanıyorum? Yardımcım neden 19 aydır cezaevinde yatıyor?

Yapılan incelemelerde bu yolsuzluğun 2014'ten, yani ben başkan olmadan önce başladığı sabitken neden sadece Vefa Salman ve yardımcısı bu suçla ilgili hale getiriliyor?

Şubat 2020'de başlayıp bugüne kadar gelinen süreçte benim halen belediye başkanlık görevimi yapamamam ne vicdani, ne de yasal! Artık anlıyoruz ki mücadelemiz sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi!..

Ancak ben hayatı boyunca mücadeleyi seven birisi oldum, mücadele etmekten kaçmadım. Şimdi de Yalova halkının iradesine sahip çıkmak için mücadelemi sürdürüyorum. 2014'te kazandığımız seçimi elimizden almaya çalışırlarken bir oya sahip çıkmak için mücadele verdiğim gibi, şimdi de aynı kararlılıkla mücadeleme devam ediyorum.

Ve görüyorum ki Yalova halkı, kamuoyu da bu mücadelemizi görüyor, takdir ediyor. Yapılan hukuksuzluğun bilincinde olarak bana olan ilgi ve desteğin her geçen gün arttığını görüyorum. Belediye başkanlık görevini sürdürürken görmediğim desteği şu anda görüyorum ve bu beni daha da şevklendiriyor.

Son söz olarak benim göreve halen iade edilmemiş olmam Vefa Salman'ın sorunu değil bir demokrasi sorunudur, bir adalet sorunudur. Biz de bu sorunu çözmekte kararlıyız…”