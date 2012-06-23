Zimbabwe siyasetçileri AIDS'e karşı sünnet oluyor

Zimbabwe meclisi üyeleri, HIV ve AIDS'e karşı devam eden bir kampanyayı desteklemek için sünnet olacak. Başkent Harare'deki mecliste, ameliyatlar için geçici bir klinik kuruldu.

Aids'e Karşı Zimbabwe Parlamenterleri başkanı Blessing Chebundo, asıl amacının vatandaşlara örnek olmak olduğunu söyledi.

Bir Birleşmiş Milletler araştırması, HIV ve AIDS vakalarının sünnet olan erkeklerde daha az görüldüğünü öne sürüyor.

Zibabwe'de HIV pozitif olanların sayısının bir milyondan fazla olduğu düşünülüyor.

Bu kişilerden 500 bini anti-retrovial tedavi görüyor.

Chebundo, 120 bakan ve meclis çalışanının sünnet olma fikri ile ilgilendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Robert Magube de dahil olmak üzere yürütme yetkililerinin de katılabileceği olasılığını da ekledi.

BBC'den Brian Hungwe, ülkenin en önemli siyasi isimlerinin gelip gelmeyeceğinin tartışma konusu olduğunu bildirdi.

Muhabirimiz, sünnet programının Zimbabwe'de çok ilgi çektiğini söyledi.

Sünnet konusu Başbakan Yardımcısı Thokozni Khupe'nin geçtiğimiz senenin Eylül ayında gündeme getirilmişti. Meclis üyeleri o zaman fikre sıcak bakmamışlardı.

Girişim kapsamında kurulan kliniğin yanı sıra, meclis binasının karşısında danışmanlık seansları düzenleyen bir çadır da kuruldu. (BBC Türkçe)