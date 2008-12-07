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Dünya

Zimbabve'yi kolera vurdu: En az 575 ölü

Afrika ülkesi Zimbabve'de kolera salgını büyüyor. Ölenlerin sayısı 575'e ulaştı.

07 Aralık 2008 02:00

Afrika ülkesi Zimbabve'de kolera salgını büyüyor. Salgından kaçanlar Güney Afrika'ya sığınmaya çalışıyor. Ölenlerin sayısı 575'e ulaştı.

Zimbabve'de salgının nedeni temiz su sisteminin çökmesi. Ülkede hastalığa yakalananların sayısı 12 bin 700'ün üzerinde.

Kolera salgınından kaçmaya çalışan halk ise mülteci durumuna düştü. Sınır şehri Musina'da toplanan binlerce kişi Güney Afrika'ya geçmeye çalışıyor.

Uluslararası yardım örgütleri, hastalığın pençesindeki Zimbabveliler için acil yardım çağrısını tekrarladı.

Zimbabve hükümeti, kolera salgınından ülkeye yaptırım uygulayan Batılı ülkeleri sorumlu tutuyor.

İngiltere ise, eski sömürgesi olan Zimbabve'nin Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye görevi bırakması çağrısında bulundu. İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Zimbabve'de ''ulusal değil, uluslararası acil bir durum'' olduğunu belirtti, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması umudunu dile getirdi.

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