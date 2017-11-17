Zimbabve'de Mugabe istifaya yanaşmıyor

Zimbabve'de ordunun dün geçici olarak yönetime el koymasının ardından ülkenin siyasi geleceği belirsizliğini koruyor. Başkent Harare'de ev hapsinde tutulan Devlet Başkanı Robert Mugabe, ordunun üst düzey komutanları bir araya gelerek müzakerelerde bulundu. Ordunun, Mugabe’nin itibarı sarsılmadan iktidarı bırakması için çaba gösterdiği tahmin ediliyor.

Zimbabve’de devlete bağlı yayın organlarından "The Herald” gazetesi, Mugabe’nin başkanlık makamında Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga ve aralarında Güney Afrika Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula’nın da bulunduğu diğer yetkililerle yaptığı görüşmeden fotoğraflar yayımladı. Ancak görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Mugabe’nin bu görüşmeye katılabilmesi için konutundan ayrılmasına izin verildiği tahmin ediliyor.

Mugabe'nin istifası isteniyor

Muhalefet 93 yaşındaki Devlet Başkanı Mugabe'nin istifasını talep ediyor. Muhalefetteki Demokratik Değişim Partisi (MDC) lideri ve eski Başbakan Morgan Tsvangirai, Mugabe'nin “halkın yararı” için istifa etmesi gerektiğini belirtti. Harare’de basın mensuplarına açıklama yapan Tsvangirai, ülkede istikrarın korunması için geçici bir sistem oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ancak ordu kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Mugabe istifa etmeyi reddediyor. AFP'nin haberine göre, Mugabe ile görüşen üst düzey askeri yetkililer, Zimbabveli liderin “İstifa etmeyi kabul etmediğini” belirtti. Askeri yetkililer, bu şekilde Mugabe'nin zaman kazanmaya çalıştığını iddia ediyor.

Güney Afrika ülkelerinin çabası

Afrika ülkeleri, Zimbabve’deki krizin barışçı bir şekilde çözüme ulaşması için çaba gösteriyor. Bu çerçevede, Angola, Zambiya, Tanzanya ve Güney Afrikalı bakanlar Botsvana’da yaptıkları görüşmede, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'na (SADC) üye devlet ve hükümet başkanlarına Zimbabve'deki krizi görüşmek üzere olağanüstü toplanma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika ülkelerinin Zimbabve'de "duruma barışçı bir çözüm için gösterdiği çabanın” memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İktidara "Timsah” geçecek iddiası

Ordunun yönetime geçici olarak el koymasının öncesinde ülkede Mugabe'nin halefinin kim olacağı konusunda gerginlik yaşanıyordu. Mugabe, Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın görevine geçen hafta son vermişti. Ordu ile yakın ilişkileri bulunan Mnangagwa, Mugabe'nin halefi olarak gösterilen en güçlü adaydı.

Ancak Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'yi gelecek ay düzenlenecek parti kongresinde Mnangagwa’nın yerine başkan yardımcısı yapmayı planladığı öne sürülüyordu.

Ordu, Grace Mugabe'nin devlet başkanlığı görevini üstlenmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Darbecilerin Mugabe'nin yerine "Timsah” lakaplı eski Devlet Başkanı Yardımcısı Mnangagwa’yı getirmeyi planladığı ifade ediliyor.

dpa/AP/AFP/Reuters,JD/CÖ

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