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Dünya

Zimbabve'de kolera 1174 can aldı

BM Çocuk Fonu UNICEF, Zimbabve'de koleradan ölenlerin sayısının 1174'e yükseldiğini bildirdi

24 Aralık 2008 02:00

BM Çocuk Fonu UNICEF, Zimbabve'de koleradan ölenlerin sayısının 1174'e yükseldiğini bildirdi.

UNICEF'in Zimbabve temsilcisi Roeland Monasch, kolera salgınını kontrol altına almanın 6 ay sürebileceğini belirtti.

Koleranın Zimbabve'nin 10 eyaletinin tamamına yayıldığını söyleyen Monasch, 23 bin 712 vakanın yüzde 5'inin ise ölümcül olduğunu ifade etti.

Zimbabve'deki salgının, diğer salgınlarla karşılaştırıldığında çok büyük olduğunu vurgulayan Monasch, kirli su ile ülkedeki sağlık ve sosyal hizmetlerdeki çökmenin, koleranın yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

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