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Dünya

ZİMBABVE'DE İSYAN GÖZALTISI HARARE (A.A)

23 Şubat 2011 10:39

-ZİMBABVE'DE İSYAN GÖZALTISI HARARE (A.A) - 23.02.2011 - Zimbabve'de polisin, aralarında eski bir milletvekilinin de bulunduğu 46 kişiyi, Mısır ve Tunus'taki isyanlarla ilgili bir konferansa katıldıkları için gözaltına aldığı bildirildi. Uluslararası Sosyalist Teşkilatı'nın Zimbabve kolu tarafından cumartesi günü düzenlenen toplantının gündeminde "Zimbabve ve Afrika işçi sınıfları tarafından çıkarılabilecek dersler" altbaşlığı da bulunduğu belirtildi. İnsan Hakları Avukatları adlı örgüt, bunun Kuzey Afrika konusunda "akademik bir tartışma" olduğunu söylerken, polis, katılımcıların Tunus ve Mısırlı işçilerle dayanışma çağrısında bulunduklarını ve Zimbabvelileri Devlet Başkanı Robert Mugabe yönetimine karşı kışkırtmayı amaçladıklarını iddia etti. Polis sözcüsü James Sabau devlet radyosundan yaptığı açıklamada, hükümete karşı "istikrarsızlık" yaratmaya çalışanlara müdahale edileceği uyarısında bulundu.

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