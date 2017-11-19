Zimbabve'de iktidar partisi Mugabe'yi görevlerinden azlediyor

Zimbabve'de çarşamba günü ordunun geçici olarak yönetime el koymasından bu yana ev hapsinde tutulan Robert Mugabe'nin lideri olduğu iktidar partisi ZANU-PF'nin üst yönetim kadrosu, bugün bir araya gelerek 93 yaşındaki siyasetçinin partiden azledilmesini görüşecek.

Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre Merkez Komite, Mugabe'yi başkanlıktan azledip bölge teşkilatlarının aldığı kararı yerine getirmeyi hedefliyor. Partinin on bölge teşkilatından sekizi cuma günü Mugabe'nin devlet başkanlığından azledilmesi kararı almıştı.

Ülkede güçlü bir konuma sahip olan ve ZANU-PF desteğiyle faaliyet gösteren Savaş Gazileri Birliği'nin başkanı Chris Mutsvangwa, Merkez Komite'nin yapacağı olağanüstü toplantı öncesindeki açıklamasında, Mugabe'nin yerine, eski başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın getirileceğini belirtti. Mutsvangwa, Mugabe'nin kendisinin istifa ederek ülkeden ayrılması gerektiğini söyledi.

Gençlik teşkilatı da istifa çağrısı yapıyor

İstifaya yanaşmayan Mugabe'ye bu doğrultuda karar alması için yapılan çağrılara partisinin gençlik teşkilatı da katıldı. ZANU-PF'nin gençlik teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Mugabe'nin devlet ve parti başkanlığı görevlerinden istifa etmesi talep edildi. Uzun yıllar boyunca Mugabe'ye destek veren ancak askeri darbe sonrası bu desteğini çeken gençlik teşkilatı, Devlet Başkanı'nın eşi Grace Mugabe'nin de partiden ihraç edilmesini istedi.

Ülkede, darbe girişimi öncesinde Mugabe'nin, iktidarı eşi Grace Mugabe'ye devretmek için planlar yaptığı iddia ediliyordu. Bu niyetle hareket ettiği öne sürülen Mugabe'nin, başkan yardımcısı Mnangagwa'yı görevden almasının ardından ise ordu yönetime el koymuştu.

Darbeyi gerçekleştiren ordunun üst düzey yetkililerinin de bugün Mugabe ile görüşeceği bildirildi. Ordu yetkilileri, Mugabe ile Perşembe günü de bir araya gelmişti. Ordu, Mugabe'nin itibarı zedelenmeden iktidarı bırakmasını istiyor.

Başkent Harere'de cumartesi günü düzenlenen protesto gösterilerine katılan on binlerce Zimbabveli de Mugabe'yi istifaya çağırdı.