Zimbabve'de gözaltına alınan iki gazeteci serbest

Zimbabve'de dün gözaltına alınan iki gazeteci kefaletle serbest bırakıldı.



Zimbabwe Independent adlı gazetenin genel yayın yönetmeni Vincent Kahiya ile Constantine Chimakure adlı redaktörün avukatı İnnocent Chagonda, güvenlik güçlerinin saygınlığına zarar verebilecek yayın yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan müvekkillerinin bugün kefaletleri ödenerek serbest kaldığını söyledi.



Chagonda, yayınlarında, güvenlik güçlerinin, Başbakan Morgan Tsvangirai yandaşları ve insan hakları eylemcilerinin kaçırılması olaylarına karıştığını iddia eden Kahiya ve Chimakure için 200 dolar kefalet ödendiğini ifade etti.

