T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zimbabve'de gözaltına alınan iki gazeteci serbest

12 Mayıs 2009 20:32

Zimbabve'de dün gözaltına alınan iki gazeteci kefaletle serbest bırakıldı.

Zimbabwe Independent adlı gazetenin genel yayın yönetmeni Vincent Kahiya ile Constantine Chimakure adlı redaktörün avukatı İnnocent Chagonda, güvenlik güçlerinin saygınlığına zarar verebilecek yayın yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan müvekkillerinin bugün kefaletleri ödenerek serbest kaldığını söyledi.

Chagonda, yayınlarında, güvenlik güçlerinin, Başbakan Morgan Tsvangirai yandaşları ve insan hakları eylemcilerinin kaçırılması olaylarına karıştığını iddia eden Kahiya ve Chimakure için 200 dolar kefalet ödendiğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24