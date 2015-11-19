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Dünya

Zimbabve liderinin eşi, aç olan halkla empati kurmak için 'öğün atladığını' açıkladı

Grace Mugabe'nin müsrifliği ve alışverişi tutkusu sık sık eleştiriliyordu

19 Kasım 2015 23:22

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe, aç olan halkla empati kurmak için öğün atladığını söyledi
      
Hürriyet'te yer alan habere göre, sık sık müsrifliği ve alışveriş tutkusu için eleştirilen 50 yaşındaki Grace Mugabe, başkent Harare'nin yoksul semtlerinden birinde düzenlediği mitingte günde sadece bir kez yemek yiyebilen Zimbabvelilerle empati kurmak için öğün atladığını söyledi. Mugabe, daha sonra iktidardaki ZANU-PF Partisi'ne destek verenlere mısır ve pirinç dağıttı. 

Grace Mugabe, sekreterliğini yaparken tanıştığı, kendisinden 41 yaş büyük Robert Mugabe ile 1996 yılında evlenmişti. Mugabe, 1987 yılından bu yana Zimbabve'de iktidarda bulunuyor. Dünya Gıda Programı verilerine göre 1,5 milyondan fazla Zimbabveli, kuraklık nedeniyle yiyecek yardımına gereksinim duyuyor.

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