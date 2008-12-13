Zimbabve: Kolera salgını Batı'nın işi

Resmi Herald gazetesi, Enformasyon Bakanı Sikhanyiso Ndlovu'nun, salgının ABD ve eski sömürgeci İngiltere'nin ırkçı "biyolojik-kimyasal savaşı" olduğu yönündeki sözlerine yer verdi.Ndlovu, koleranın "İngilizler tarafından Zimbabve halkına yapılan soykırımvari bir saldırı" olduğunu belirterek, "Kolera, Amerikalı ve Batılı müttefiklerinden destek alan tövbe etmez eski sömürgeci gücün hesaplı ırkçı terörist saldırısıdır" dedi.Gazete, Amerikan büyükelçisinin, ABD'nin hastalığın yayılmasını bekledikleri yönündeki açıklamasının şüphe doğurduğunu da yazdı.Zimbabve'de ilk kolera vakalarının görülmesinden sonra Amerikalı ve diğer yardım görevlileri, kanalizasyon ve sağlık sistemi çökmüş ülkede hastalığın hızla yayılacağı tahmininde bulunmuşlardı.Zimbabve'de rejim ve karşıtları arasındaki çatışmalar da bitmek bilmiyor. İnsan hakları savunucuları ordu tarafından ortadan kaybediliyor, diktatör Başkan Mugabe koltuğunu bırakmak istemiyor, savaş son hızıyla devam ediyor. Bu çatışma ortamında fakir halkı bir de kolera salgını vuruyor.3 milyon olan nüfusuyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne katılmak ve ekonomisini düzeltmek isteyen Zimbabve halkı, G. Afrika başbakanı Thabo Mbeki'i kendi diktatör başkanları Robert Mugabe üzerinde baskı oluşturmamak ve onları kendi kaderlerine terk etmekle suçluyor.Siyasal çatışmaların ortasına ateş gibi düşen kolera salgınının önlenmesi için BM ve diğer diğer barış ve sağlık örgütlerinin de desteği bekleniyor.