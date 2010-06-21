T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zimbabve kanlı elmas ticareti dursun

Uluslararası insan hakları örgütlerinden Human Rights Watch, "kanlı elmas" ticaretinde madenlerde insan hakları ihlalleri tespit etti.

21 Haziran 2010 03:00

T24- Uluslararası insan hakları örgütlerinden Human Rights Watch (HRW-İnsan Hakları İzleme), "kanlı elmas" ticaretini durdurma hedefiyle kurulan ve küresel çapta elmas ticaretini kontrol eden Kimberley Sürecine, madenlerinde insan hakları ihlalleri tespit ettiği Zimbabve'yi sertifika sisteminden çıkarması çağrısında bulundu.


İsrail'de Tel Aviv'de yapılan Kimberley süreci toplantısı sırasında HRW tarafından yayınlanan 20 sayfalık raporda, örgütün araştırmacılarının, Zimbabve'nin doğusundaki Marange maden sahasında askerler tarafından işçilerin zorla çatıştırıldığına, işkence, dayak ve taciz uygulamaları olduğuna ilişkin kanıt elde ettiği bildirildi.


HRW, Afrika genelinde çatışmaları finanse etmekte kullanılan, "kanlı elmas" olarak nitelenen ham elmasın ticaretini engellemek için 2002'de BM tarafından kurulan Kimberley Sürecinden, Zimbabve'nin elmas ticaretinin askıya alınmasını istiyor. Zimbabve'ye geçen yıl ambargo uygulanmış, ancak bu ülke sistemden çıkarılmamıştı. Kimberley Süreci tarafından Zimbabve'nin üyeliğinin askıya alınması, müşterilerin Zimbabve elmaslarını satın almaktan kaçınmasını sağlayabilecek.


Hakkındaki iddiaları reddeden güney Afrika ülkesi Zimbabve'nin Maden Bakanı Obert Mpofu, bu hafta içinde yaptığı bir açıklamada, insan hakları gruplarını "yalan bilgi vermek", Zimbabve'yi "canavar gibi göstermek" ve "Zimbabve halkı aleyhine çalışmakla" suçlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24