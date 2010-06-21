Zimbabve kanlı elmas ticareti dursun

T24- Uluslararası insan hakları örgütlerinden Human Rights Watch (HRW-İnsan Hakları İzleme), "kanlı elmas" ticaretini durdurma hedefiyle kurulan ve küresel çapta elmas ticaretini kontrol eden Kimberley Sürecine, madenlerinde insan hakları ihlalleri tespit ettiği Zimbabve'yi sertifika sisteminden çıkarması çağrısında bulundu.







İsrail'de Tel Aviv'de yapılan Kimberley süreci toplantısı sırasında HRW tarafından yayınlanan 20 sayfalık raporda, örgütün araştırmacılarının, Zimbabve'nin doğusundaki Marange maden sahasında askerler tarafından işçilerin zorla çatıştırıldığına, işkence, dayak ve taciz uygulamaları olduğuna ilişkin kanıt elde ettiği bildirildi.



HRW, Afrika genelinde çatışmaları finanse etmekte kullanılan, "kanlı elmas" olarak nitelenen ham elmasın ticaretini engellemek için 2002'de BM tarafından kurulan Kimberley Sürecinden, Zimbabve'nin elmas ticaretinin askıya alınmasını istiyor. Zimbabve'ye geçen yıl ambargo uygulanmış, ancak bu ülke sistemden çıkarılmamıştı. Kimberley Süreci tarafından Zimbabve'nin üyeliğinin askıya alınması, müşterilerin Zimbabve elmaslarını satın almaktan kaçınmasını sağlayabilecek.



Hakkındaki iddiaları reddeden güney Afrika ülkesi Zimbabve'nin Maden Bakanı Obert Mpofu, bu hafta içinde yaptığı bir açıklamada, insan hakları gruplarını "yalan bilgi vermek", Zimbabve'yi "canavar gibi göstermek" ve "Zimbabve halkı aleyhine çalışmakla" suçlamıştı.