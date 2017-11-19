Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe kendi partisi tarafından görevden alındı

Çeviri - Gonca Tokyol

İstifası istenen ancak çağrılara kulak asmayan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, iktidardaki kendi partisi tarafından görevden alındı. Ordunun çarşamba günü yönetimi ele geçirdiği Zimbabwe’nin 93 yaşındaki lideri, o günden bu yana ev hapsinde tutuluyordu.

BBC’nin haberine göre, Zimbabve’nin başkenti Harare’deki genel merkezinde 37 yıldır ülkenin başında bulunan Mugabe’nin geleceğine dair acil bir toplantı gerçekleştiren ZANU-PF partisi, ordunun derhal istifasını talep ettiği devlet başkanının yerine daha önce kovulan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa’nın getirilmesine karar verdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Mugabe’nin görevden alınması kararının ardından birçok Zimbabvelinin sokaklara dökülerek kutlama yaptığı görüldü.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, gelişmelerin Mugabe’nin pazar günü ordu komutanıyla yaptığı görüşmelerin ardından geldiği kaydedildi. Görüşmede, Mugabe’nin görevden “onurlu bir şekilde ayrılmasının” ele alındığı ifade edildi.

Devlet Başkanı Mugabe'nin geçen hafta Mnangagwa'yı görevden alarak, ZANU-PF'nin liderliği ve dolayısıyla başkanlık için eşi Grace Mugabe'yi uygun gördüğünü söylemesi üzerine ordu harekete geçerek çarşamba günü yönetimi ele geçirmişti. Yapılan müdahalenin "darbe" olmadığını savunan Zimbabve ordusu, Mugabe’nin derhal istifa etmesini talep ederken; ev hapsindeki 93 yaşındaki devlet başkanı çağrılara direnmeyi sürdürmüştü.

Ülkede çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisi de gözaltına alınırken, ordu açıklamasında bazı kişilerin de Zimbabve’den kaçtığı aktarıldı.