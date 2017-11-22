Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe istifa etti

Zimbabve'de ordunun müdahalesi sonrası partisi ZANU-PF (Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi) tarafından ev hapsine alınan ve hakkında azil süreci başlatılan Devlet Başkanı Robert Mugabe, istifasını açıklayan mektubunu parlamento sözcüsüne iletti.

Eski Devlet Başkanı, parlamentoda okunan mektubunda "Zimbabve halkının refahı için kaygılarımdan ve ülkede yumuşak ve şiddetsiz bir iktidar devir teslimi arzumdan dolayı istifa kararını gönüllü olarak aldım" ifadesini kullandı.

Afrika'nın güneyindeki ülkede mektubun okunması sonrası birçok yerde sevinç gösterileri yaşanırken, iktidar partisi yetkilisi Lovemore Matuke, görevden alınan eski Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın 48 saat içinde Mugabe'nin yerine geçeceğini söyledi.

Sözlerine devam eden Matuke, Mugabe'nin görev devir teslimini bir an önce gerçekleştirmesini ve böylece "Mnangagwa'nın ülke için hızla çalışmaya başlamasını" beklediklerini kaydetti.

Dünyanın en yaşlı devlet başkanı unvanına sahip 93 yaşındaki Mugabe'nin devlet başkanlığından azil süreci istifası ile son bulurken, yaklaşık 40 yıl önce beyaz azınlığın iktidarına karşı gerilla savaşı vererek kuruluşunda büyük rol oynadığı Zimbabve'nin ilk ve tek liderinin iktidarı da böylece sonlanmış oldu.

"Timsah" lider

Mugabe'nin on yıllar boyunca yardımcılığını üstlenmiş ve eski Devlet Başkanı'nın iktidarını sorgulayan Zimbabvelilere karşı baskıcı yöntemler uygulaması dolayısıyla halk arasında "Timsah" takma ismi ile anılan Mnangagwa'nın halen nerede olduğu bilinmiyor.

Ordunun yönetime el koymasından günler sonra sadece bir kez açıklama yapan Mnangagwa, Mugabe'ye istifa çağrısı yapmış ve eski Devlet Başkanı'nın kendisini ülkeye davet ettiğini söylemişti. Ancak Mnangagwa, görevden alındığı sırada kendisine karşı bir suikast düzenleme planları olduğunu iddia ederek ülkeye hemen dönmeyeceğini eklemişti.

Ordu kadroları içinde de destek gören Mnangagwa, "Güvenlik ve istikrar için doğru şartlar oluştuğu anda ülkeye döneceğim" ifadesini kullanmıştı.

Dünyadan tepkiler

Mugabe'nin istifasının açıklanmasından sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Zimbabvelilere itidal çağrısında bulundu. Haq, "Genel Sekreter ve seleflerinin her seferinde açık bir şekilde ifade ettiği gibi, tüm liderlerin halklarını dinlemesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun, tüm kıta ve uluslarda dikkate alınması gereken temel bir prensip olduğu görüşündeyiz" şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Zimbabve'deki büyükelçiliği de Mugabe'nin istifasını "tarihi bir an" olarak değerlendirdi ve seslerini yükselten Zimbabvelileri tebrik etti.

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında ayrıca "Hükümetin kısa vadede yapacağı düzenlemeler ne olursa olsun, izlenecek yolun özgür, adil ve kapsayıcı seçimlere gitmeli" ifadesi kullanıldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Devlet Başkanı'nın görevden ayrılması için "İktidarının niteleyici öğelerinden birisi olan baskıların olmadığı yeni bir yolun oluşturulması yönünde bir fırsat" ifadesini kullandı.

May, eski bir Britanya sömürgesi olan Zimbabve'nin "en eski dostu" olduklarını ve "hak ettiği parlak geleceğe ulaşmak için yardımcı olacaklarını" söyledi.

AP,Reuters/ÇÖ,ÖA

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