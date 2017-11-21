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Dünya

Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe istifa etti

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Zimbabve Parlamento Sözcüsü Jacob Mudenda, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifa ettiğini açıkladı

21 Kasım 2017 22:10

İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Zimbabve Parlamento Sözcüsü Jacob Mudenda, Devlet Başkanı Robert Mugabe\'nin istifa ettiğini açıkladı.
Sözcü Mudenda Parlamento\'da yaptığı açıklamada, Mugabe\'nin istifa mektubunu kendisine ilettiğini söyledi.
İstifa açıklaması, Parlamento\'da Mugabe hakkında \"görevi kötüye kullanma\" suçlamasıyla verilen önergenin görüşüldüğü sırada geldi.
Ülkeyi 1980 yılından bu yana yöneten 93 yaşındaki politikacı, ordunun yönetime el koymasına karşın istifa etmeyi reddetmiş, bunun üzerine aleyhine büyük gösteriler düzenlenmişti.

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