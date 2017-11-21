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Dünya

Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe istifa etti!

Reuters, Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin istifa ettiği haberini geçti

21 Kasım 2017 22:09

Zimbabve Parlamento Sözcüsü Jacob Mubenda, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifa ettiğini duyurdu.

Parlamento Sözcüsü, Mugabe'nin istifasına ilişkin kendisine bir mektup ilettiğini ve bu mektupta, 'ülkede sorunsuz bir şekilde iktidar değişikliğinin sağlanabilmesi için' görevinden istifa ettiğini yazdığını bildirdi.

Mektupta şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı: "Ben, Robert Gabriel Mugabe, Zimbabve Anayasası'nın 96. maddesi uyarınca istifamı resmen sunmaktayım."

Açıklamanın yapılmasının ardından parlamento çevresinde toplanan halk, sevinç gösterilerinde bulundu.

 

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ReutersZimbabve Devlet BaşkanıMugabeistifa

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