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Dünya

Zimbabve Devlet Başkanı haykırdı: Biz eşcinsel değiliz

91 yaşındaki Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, parlamento açılışındaki konuşmasında, bir ay önce yaptığı konuşmanın aynısını tekrarlamıştı

29 Eylül 2015 19:10

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'Biz eşcinsel değiliz' diye bağırması şaşkınlık yarattı.

Geçtiğimiz haftalarda Parlamento açılışında, 1 ay önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının aynısını okuyan ve durumu fark etmeyen Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, BM Genel Kurulu’ndaki hitabında da metne uymadı ve eşcinsel olmadıklarını haykırdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ve eşcinsel haklarının ‘dayatılmasına’ karşı çıkan 91 yaşındaki Zimbabve lideri Robert Mugabe, BM kürsüsünde eşcinsellik karşıtlığını bir kez daha göstererek “Biz eşcinsel değiliz!” diye bağırdı.

Batı’yı çifte standart uygulamakla ve kendi ülkesinin değerlerine zıt olan ‘yeni haklar oluşturmakla’ suçlayan Mugabe, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin devletlere diğerleri hakkında karar alma yetkisi vermediğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda, kendini ilan eden bazı insanlar var. Bu ilahlardan bağımsız düşünmeye ve hareket etme cesareti gösterenler de var. Bu cesareti gösterenlerin kurban edilmesine yönelik çifte standartlar uygulanmasına ve bu önemli meselenin siyasallaştırılmasına karşı çıkıyoruz.”

Bu sözlerinin ardından ‘Biz eşcinsel değiliz’ diye bağıran Mugabe, karşı karşıya gelme, iftira ve çifte standartların değil, karşılıklı işbirliği ve saygının insan haklarını geliştireceğini söyledi.

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