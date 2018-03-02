Zimbabve, Çin malı prezervatiflere isyan etti: Çok küçük geliyor

HIV/AIDS'le mücadele eden Zimbabve, Çin malı prezervatiflere bağımlı kalmaktan şikayetçi. Sağlık Bakanı David Parirenyatwa, "Çin'den ithal ediyoruz, ama bu kez de bazıları, prezervatifler çok küçük diye yakınıyor" dedi.

Zimbabve Sağlık Bakanı David Parirenyatwa, geçen hafta başkent Harare'de HIV/AIDS ile mücadele için düzenlenen bir etkinlikte Çin malı prezervatiflerden şikâyet etti. Dünyada AIDS'e yol açan HIV virüsü vakalarının en çok görüldüğü bölgenin Afrika'nın güneyi olduğuna ve HIV bulaşmasını önlemek için prezervatif kullanımının önemine dikkat çeken Parirenyatwa, gençlerin özellikle beğendiği bir prezervatif tipi olduğunu, ama yerli üretim yapamadıklarını belirtti.

Yerli üretim çağrısı

Sağlık Bakanı, ''Çin'den ithal ediyoruz, ama bu kez de bazıları, prezervatifler çok küçük diye yakınıyor'' dedi.

Parirenyatwa, tatmin etmeyen ithal mamullere bağımlı kalmamak için yerli firmalara prezervatif üretimine geçmeleri çağrısında bulundu.

Çinli şirket: Afrikalı tükticilerin taleplerini akrşılayacağız

Zimbabve Sağlık Bakanı'nın çıkışı Çin'de yankılandı ve karşılıksız kalmadı. Pekin merkezli prezervatif şirketi Daxiang'ın CEO'su Zhao Çuan, çok çeşitli boyutlarda ve dokularda prezervatif üretimine geçmeyi planladıklarını duyurdu.

South China Morning Post gazetesine konuşan Çuan,''Zimbabve gibi müşterilerin farklı taleplerini karşılayacak kabiliyete sahibiz, bu zaten bizim yükümlülüğümüz. Afrika'daki kullanıcılarla ilgili veriler üzerinde inceleme başlattık. Daha farklı boyutlarda üretime geçmeye hazırlanıyoruz'' dedi.

Her ülkenin zevki başka

Daxiang CEO'su, bölgelere göre taleplerin değiştiğini, örneğin Çinli erkeklerin ince prezervatiften, Kuzey Amerika'daki erkeklerin yumuşak bir his veren prezervatiften hoşlandığını anlattı.

UNAIDS'in 2016 verilerine göre Zimbabve nüfusunun yüzde 13.5'i HIV/AIDS'e yakalanmış durumda ve buna her yıl yeni 40 bin vaka ekleniyor. En yaygın sebep, korunmasız heteroseksüel ilişki.