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Dünya

Zimbabve Başbakanı kazada eşini kaybetti

Zimbabve Başbakanı Morgan Tsvangirai trafik kazasında yaralandı, aynı kazada eşi yaşamını yitirdi

06 Mart 2009 02:00

Zimbabve Başbakanı Morgan Tsvangirai trafik kazasında yaralandı, aynı kazada eşi yaşamını yitirdi

Tsvangirai'ın Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) sözcüsü Nelson Chamisa, başkent Harare'deki kazada yaralanan Başbakanın hastaneye kaldırıldığını bildirirken, MDC'den başka bir yetkili Tsvangirai'ın karısı Susan'ın kazada öldüğünü söyledi.

Tsvangirai devlet başkanlığı seçimlerinde yenildiği Devlet Başkanı Robert Mugabe ile uzun süreli görüşmelerden sonra anlaşmaya varmış, geçen ay hükümeti kurarak yemin etmişti.

MDC'nin çalışmalarında aktif olmayan 6 çocuk annesi Susan, özellikle Tsvangirai'ın son yıllardaki siyasi çalışmalarına destek vermişti.

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