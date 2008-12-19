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Ekonomi

Zimbabve 10 milyar yazan kâğıt parayı gördü

Kriz ve hiper enflasyonun pençesindeki Zimbabve'de Merkez Bankası, 10 milyarlık kağıt parayı piyasaya sürdü.

19 Aralık 2008 02:00

Ekonomik kriz ve hiper enflasyonun pençesindeki Zimbabve'de Merkez Bankası, bugün 10 milyar Zimbabve dolarlık (Z-dolar) kağıt parayı piyasaya sürdü.

10 milyar Z-Doların karaborsa değerinin 20 ABD doları olduğu belirtiliyor.

Herald gazetesinin haberine göre, 10 milyar Z-dolarlık kağıt para ile birlikte piyasaya yeni 1 ve 5 milyar Z-dolarlık paralar da sürülürken, bankalardan aylık para çekme miktarı 5 kat artırılarak 10 milyar Z-dolara çıkarıldı.

Fiyatların her gün iki katına çıktığı ve benzin kıtlığının çekildiği Zimbabve'de piyasaya sürülen yeni kağıt paralar da kısa sürede "değersiz" hale geliyor.

Bankalardan para çekmi limitinin artırılması da sadece bir ekmek almaya yetecek kadar para çekebilmek için saatlerce banka kuyruklarında bekleyen Zimbabvelilerin sorununu çözecek gibi görünmüyor.

Gözlemciler ekonomik krizden İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1980'den bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Robert Mugabe yönetimin sorumlu tutarken, Mugabe, krize Batı ülkelerinin uyguladığı ekonomik yaptırımların neden olduğunu ileri sürüyorlar.

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