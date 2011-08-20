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Dünya

''Zilitan'ın kontrolünü ele geçirdik'' BİNGAZİ (A.A)

20 Ağustos 2011 02:09

-''Zilitan'ın kontrolünü ele geçirdik'' BİNGAZİ (A.A) - 19.08.2011 - Libya'da muhalifler, başkent Trablus'un doğusundaki Zilitan kentinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Muhaliflerin bir yetkilisi, Trablus'un 150 kilometre doğusundaki Zilitan'ın muhaliflerin elinde olduğunu belirtti. Ancak yetkili, Libya lideri Muammer Kaddafi güçleriyle çatışmaların devam ettiğini söyleyerek, 32 muhalifin öldüğünü açıkladı. Zilitan'a 50 kilometre kadar güneydeki Misrata bölgesinden ilerleyen muhalifler bir haftayı aşkın süredir 200 bin nüfuslu Zilitan'ı ele geçirmeye çalışıyordu.

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