"Zika virüsü Olimpiyatlar'dan önce temizlenecek"

Brezilya ordusu sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılan Zika virüsüne karşı 220 bin askerle mücadele edecek. Olimpiyatlar başlamadan virüsün tamamen kontrol altına alınacağını söyleyen Devlet Başkanı Dilma Rousseff, "Olimpiyatlar başlayana kadar sivrisineklerin yok edilmesinde dikkate değer bir başarı elde edeceğiz" dedi.

Rio de Janeiro'da 5-21 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyatlar Zika nedeniyle riske girmişti. Bazı sporcular, bulaşıcı hastalıktan korktukları için Brezilya'daki müsabakalardan çekilebileceklerini açıkladılar.

Ordu virüsle mücadelenin tarif edildiği dört milyon el ilanını cumartesi günü halka dağıttı. Pazartesi günü de 50 bin asker sineklerin yok edilmesi için ilaçlama faaliyetlerine katılacak. Sağlık uzmanları askerler eşliğinde 353 kentte üç milyon haneyi ziyaret ederek, halkı bilgilendirecek. Ayrıca sivrisineklerin barındıkları bataklık gibi alanlarda da çalışmalar yapılacak. Tüm bu işlemler için 526 milyon euro bütçe ayrıldı.