Zıhlı araç kaza yaptı, 4 polis yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, polis zırhlı aracı şarampole yuvarlandı. Aracın, camına atılan bir boya şişesinin kazaya sebep olduğu iddia edilirken, araçta bulunan 4 polis yaralandı.

Cizre-Şırnak karayolu Kurtuluş köyü mevkiinde, Şırnak’tan Cizre'ye giden özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araç konvoyuna kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından boya şişesi fırlatıldı. Atılan boya nedeni ile görüş alanı kapanan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, araçtaki polislerden Mustafa K. (21), Enes G. (26), Hasan T. (22) ve Emin Ferhat Ç. (24) yaralandı. Kazanın duyulması ile birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve zırhlı araçlarla çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Devrilen zırhlı araçta bulunan yaralıların yardımına konvoyda bulunan diğer özel harekât polisleri yetişti. Meslektaşları tarafından devrilen araçtan çıkarılan 4 özel harekat polisi olay yerine sevk edilen Ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cizre Emniyet Müdürü Ayhan Altok da olay yerine gelip kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı ardından yaralı polisleri hastanede ziyaret etti. Kaza nedeni ile Cizre-Şırnak karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen zırhlı aracın yoldan çekilmesi ile birlikte yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.