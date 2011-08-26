-Zihinsel yetersizlik gen mutasyonu kaynaklı WASHINGTON (A.A) - 26.08.2011 - Zihinsel yetersizliğin, gen mutasyonundan kaynaklanıyor olabileceği belirlendi. Fransa'daki Strasbourg Üniversitesi'nden Laurence Colleaux ve ekibinin yaptığı araştırma, mutasyonun beynin gelişmesi, olgunlaşması ve normal çalışmasını sağlayan genlerin işleyişini sekteye uğrattığını gösterdi. Colleaux, ''zihinsel yetersizliği olan kişilerin, beyinde 'bilgilerin kaydedilmesinde' rol oynayan proteinleri değiştiren gen mutasyonunu taşıdığını'' vurguladı. Amerikan ''Science'' dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarının zihinsel yetersizliğin nedenlerinde genetik anormalliklerin rol oynadığı fikrini güçlendirdiği belirtildi.