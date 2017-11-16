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Zihinsel ve görme engelli Alparslan Bağlan kayıp

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde, zihinsel ve görme engelli 44 yaşındaki Alparslan Bağlan'dan yaklaşık 1 aydır haber alınamıyor

16 Kasım 2017 16:17

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Mamak ilçesinde, zihinsel ve görme engelli 44 yaşındaki Alparslan Bağlan\'dan yaklaşık 1 aydır haber alınamıyor.
Mamak\'ın Akdere Mahallesi\'nde yaşayan 78 yaşındaki Zarife Bağlan, görme ve zihinsel engelli oğlu Alparslan Bağlan\'ın 20 Ekim\'den beri kayıp olduğunu söyledi. Acılı anne, \"Oğlum, sabah namazına gidiyorum diye evden çıktı, o günden beri haber alamadık. Sinir ilaçları kullanıyor, düzenli kullanmazsa sinir krizi geçirip, çevresine zarar verebiliyor. Bulunması için gerekli yerlere müracaatlarımız oldu. Oğlumun yaşamından endişe etmeye başladım\'\' dedi.
Alparslan Bağlan\'nın ağabeyi Mehmet Bağlan ise \"Kardeşim annem ile birlikte yaşıyordu. İlk defa böyle bir şey yaptı. Durumu Akdere Polis Karakolu\'na ve 2\'nci Şube Kayıp Arama Bürosu\'na bildirdik ama hâlâ bir sonuç elde edemedik\" diye konuştu. Polis, kayıp Alparslan Bağlan\'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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