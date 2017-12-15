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Zihinsel engelliye aşk tuzağı ile 500 bin liralık daireyi sattırmaya çalıştılar

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen 36 yaşındaki F

15 Aralık 2017 18:07

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen 36 yaşındaki F.A.\'ya, bir genç kızla aşk tuzağı kurup; bir miktar parasını aldıkları, 300 bin liralık senet imzalattıkları ve 500 bin liralık dairesini satırmaya çalıştıkları iddia edilen, genç kızın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. 
İddiaya göre, akıl sağlığı yerinde olmadığına dair yüzde 75 raporu bulunan F.A., arsa karşılığı 500 bin lira değerinde daireye sahip oldu. Durumu öğrenerek daireyi F.A.\'nın elinde almak için A.K. (35), A.A. (26), S.Ü. (55), Y.K. (26) ve A.K. (18) plan yaptı. Plan üzerine A.K adlı genç kız, engelli F.A. ile sevgili oldu. İlişkiyi ilerleten A.K, diğer zanlılarla birlikte noterden F.A. adına vekalet çıkarttı. Bu vekaletle F.A.\'nın bankadaki 10 bin lirasını çeken zanlılar, ardından da silah zoruyla 300 bin liralık senet imzalattı. Şüpheliler Sivas Caddesi\'nde, F.A. adına dairesini ipotek göstererek, 80 bin liraya dükkan kiraladı. Bu dükkanı işletmeye başladı. Bunun üzerine F.A. ve yakınları, emniyet müdürlüğüne giderek zanlılar hakkında şikayetçi oldu.
Olayla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler zanlıları 500 bin lira değerindeki daireyi satmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.  

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