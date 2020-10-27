Zihinsel engelli kızı kaçırılan anne: Kızım, kandırılarak evlendirilecek

Uşak'ta yaşayan Fatma Yıldız (45), yüzde 50 zihinsel engelli kızı Merve Tilbe Demirel'in (25) A.C. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Yıldız, kızının kandırılarak evlendirileceğini söyledi.

Uşak'ta yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli Merve Tilbe Demirel, 3 ay önce engelli kadrosundan yararlanarak devlet memuru oldu. Demirel, perşembe günü öğle yemeği için annesi Fatma Yıldız'la birlikte yaşadığı eve gitti. İşe tekrar dönmek üzere evden çıkan Demirel, iddiaya göre bir süre önce tanıştığı A.C. tarafından kaçırıldı. İş çıkışı evine gelmeyen kızından haber alamayan Fatma Yıldız, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Demirel, aynı gece A.C. ile birlikte bulundu. A.C. gözaltına alınırken, annesinin yanına dönmek istemediğini söyleyen Demirel ise kadın sığınma evine yerleştirildi. Ertesi gün A.C. serbest bırakılırken, Demirel ise yerleştirildiği yerden ayrıldı.

Fatma Yıldız, zihinsel engelli kızının tehdit edilip evlendirileceğini ileri sürdü. Kızının hayatından endişe duyduğunu anlatan Yıldız, "Yüzde 50 zihinsel engelli kızımı A.C. isimli kişi kaçırdı. Bütün adli mercilere başvurmama rağmen yaşı büyük olduğu gerekçesiyle savcılık dilekçemi kabul etmedi. Kızımın evlenmesinde bir engel olmadığı söyleniyor. Evladımın canı tehlikede, kızımın şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum. Polis zihinsel engelli kızımın ifadesini alıp serbest bırakıyor. Kızımın kandırılarak nikah yapmasına engel olmak istiyorum. Bir anneye yardım edin, kızımın hayatını kurtaralım" dedi.

Kızının tek başına hayatını sürdüremediğini belirten Yıldız, "Kızım engelli kadrosundan devlet memurluğu yapıyor. Öğle yemeği için eve geldi işe dönerken kaçırıldı. Kızım 25 yaşında olmasına rağmen yüzde 50 zihinsel engelli. Tek başına hayatını sürdüremiyor. Savcılık kızımın yaşının 25 olması nedeniyle evlenmesine karışamayacaklarını söyleyip dilekçemi kabul etmedi. Şu an hiçbir şey yapamıyorum" diye konuştu.











