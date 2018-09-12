T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zihinsel engelli kıza zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Hayrettin GÖK/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, zihinsel engelli M

12 Eylül 2018 15:36

Hayrettin GÖK/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, zihinsel engelli M.K.\'ye(25) silah zoruyla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balıkesir\'de yaşayan ve yüzde 79 oranında zihinsel engelli olduğu belirlenen M.K., polise giderek Vedat Ç. (26) ile Murat A.\'nın (39) kendisine silah zoruyla  otoyolda fuhuş yaptırdığını söyledi. Şüphelilerin Mustafakemalpaşa ilçesine geleceği bilgisine ulaşan polis Vedat Ç. ile Murat A.\'yı araç içerisinde yakaladı. Üzerlerinden bir silah ve mermiler çıkan şüpheliler, M.K. tarafından teşhis edildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularından sonra adliyeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hayrettin GÖKBURSA DHA BURSA MustafakemalpaşaBalıkesirVedatMuratMustafakemalpaşaEmniyet MüdürlüğüOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24