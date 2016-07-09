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Zihinsel engelli kıza tecavüz iddiası

17 yaşındaki genç kıza tecavüz ettiği ileri sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

09 Temmuz 2016 19:37

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan zihinsel engelli 17 yaşındaki E.D.’ye tecavüz edildiği öne sürüldü. 

Armutalan Mahallesi’nde oturan bir kadın, dün saat 21.30’da, zihinsel engelli kızı 17 yaşındaki E.D.’nin tecavüze uğradığı iddiasıyla 155 polis ihbar hattını aradı.

Mahalleye gelen polis, E.D. ve annesini ekip otosuyla Çarşı Polis Merkezi’ne götürdü. Ardından anne ve kızı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne getirildi.

DHA'nın haberine göre; polis, psikolog ve nöbetçi avukat eşliğinde E.D. ile görüştü. Yapılan görüşmede E.D.’nin, "Facebook’ta bir süre önce H.H. isimli bir erkek arkadaşla tanıştım. İnternette sürekli sohbet ediyorduk. Facebook’ta dışarı gelmem için sürekli ısrar etti. Hatırlayamadığım bir yerde buluştuk" dediği öğrenildi.

Annenin ifadesinde ise "Kızımın hareketlerinden şüphelendim. Konuşunca, yaşananları öğrendim" dediği belirtildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından E.D., Marmaris Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildi, bekaretinin bozulduğunun tespit edildiği öğrenildi.

E.D.’nin üzerinde bulunan iç çamaşırı ve tişörtünün, incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği ifade edildi. Polis, tecavüz iddiasıyla ilgili 18 yaşındaki H.H.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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