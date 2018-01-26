Zihinsel engelli kıza cinsel istismarla suçlanan tüpçü hakim karşısında

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli B.A. (21) adlı kıza birçok kez cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen tüpçü Hidayet Kaya (63) Manisa 4. Asiye Ceza Mahkemesi\'nde, 9.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla pedagog eşliğinde ifade veren B.A., Kaya\'nın nerelerine dokunduğunu gösterip, zaman zaman kendisine yöneltilen sorulara başını eğip, kaldırarak \'evet\' ya da \'hayır\' diye yanıt verdi. Kaya ise suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Muradiye Mahallesi\'ndeki kadın fırın işletmecisi Z.İ., geçen 7 Aralık\'ta, iddiaya göre işyerinin yakınındaki tüp satışı yapılan bir dükkanda, yüzde 50 zihinsel engelli B.A.\'yı pantolonu dizlerine kadar indirilmiş olarak, yanında işyerinin sahibi Hidayet Kaya ile birlikte gördü. Z.İ., gördüğü manzara karşısında şoke olup, bir şey demeden oradan ayrılıp, yaşadıklarını büfe işleten arkadaşı H.Ş.\'ye anlattı. Z.İ., bir hafta sonrada Alo 183 Sosyal Destek Hattı\'nı arayıp, ihbarda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü, ihbar üzerine Hidayet Kaya hakkında jandarmaya şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma 16 Aralık\'ta Kayı\'yı gözaltına aldı. B.A.\'nın pedagog eşliğinde verdiği ifadeden, Kaya\'nın cinsel tacizine birden fazla kez maruz kaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Kaya, \'zincirleme olarak basit cinsel saldırı\' suçundan tutuklandı. Hakkında, 9,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Hidayet Kaya, avukatı İlkay Eren, B.A.\'nın babası E.A. ve avukatları Yaşar Sarsu ile tanıklar Z.İ. ve H.Ş. katıldı. Mağdur B.A. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile ifade verdi.

\'DURUŞMADA KAN DONDURAN İFADELER\'

B.A. duruşmada, insan anotomisini gösteren resim vasıtasıyla yaşadıklarını pedagog eşliğinde anlattı. Pedagogun gösterdiği resim üzerinde B.A., Kaya\'nın nerelerine dokunduğunu gösterdi. Zaman zaman ise B.A., pedagogun gösterdiği noktalara başını eğerek veya kaldırırak \'evet\' veya \'hayır\' anlamında tepkiler verdi. B.A. ifadesinde, \"İşyerine gittiğimde bana kötü davranıyordu. Öpüyor, dokunuyordu. Benden kendisine dokunmamı ve sarılmamı istiyordu\" dedi.

Görgü tanığı Z.İ. de ifadesinde, zihinsel engelli B.A.\'yı sanık Kaya\'nın işyerinde yarı çıplak olarak gördüğünü ileri sürüp, \"Olay günü işyerimden çöp dökmeye çıkmıştım. B.A.\'nın sanığın dükkanına girdiğini gördüm. Çöpü döktükten sonra içime bir şüphe düştü. Gidip, baktığımda B.A., iki bölümü bulunan dükkanın arka kısmında, pantolonu yarıya kadar inik haldeydi. İşyeri sahibi yanındaydı. Ama bir şey yapmıyordu. Hemen oradan ayrıldım\" dedi.

Diğer görgü tanığı H.Ş. de şunları söyledi:

\"B.A.\'yı çok severim. Engelli olduğunu bildiğim için erkeklerin yanına fazla yanaşmaması konusunda kendisini uyarırdım. Z.İ.\'nin gördüklerini anlatması üzerine B.A.\'yı yanıma çağırdım. Biraz sohbet edip, konuşturdum. Bana \'Patron varya\' dedi. Ben de \'Patron kim\' diye sorunca \'Tüpçü\' dedi. \'Hayırdır kötü bir şey mi yapıyor\' diye sorunca, \'Yapıyor, beni kurtar\' diye yanıt verdi. Bunun üzerine \'Ne yapıyor sana\' diye sorduğumda ise \'Beni elliyor\' dedi. Bunları nerede yaptığını sorduğumda ise \'Tüp dağıtımına çıkıyoruz. Beni Celal Bayar Üniversitesi\'nin arkasındaki yerlere götürüyor\' dedi.\"

Tutuklu sanık Hidayet kaya ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

İfadelerin alınmasının ardından hakim, sağlık durumu nedeniyle, zihinsel engelli B.A.\'nın beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği hususunda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nden rapor alınmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

\'KIZIMI TACİZ EDEN KİŞİYE EN AĞIR CEZA VERİLSİN\'

Duruşmadan sonra DHA muhabirine açıklamada bulunan baba E.A., kızına yapılan cinsel tacizin sadece esnafın tanık olduğu günle kalmadığını düşündüğünü belirtip, \"Duruşmada karşı tarafın avukatı müvekkilinin tutuksuz yargılanması için çok direndi. Allah\'tan serbest bırakılmadı. Kızım, H.K.\'nin kendisini tüp arabasına bindirip, \'Hadi tüp ve su dağıtalım\' diyerek, evine kadar götürdüğünü anlattı. \'Bizi o eve kadar götürebilir misin? Kapısını gösterebilir misin\' diye sorduğumda, \'Evet, gösterebilirim\' dedi. Bu konuda kızımın yalan söyleyeceğini düşünmüyorum\" dedi.

ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

5 yıl önce beyin kanaması geçirip, sol tarafı felçli kalan eşi H.A.\'nın (40), 15 Aralık\'ta atak geçirip, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne kaldırıldığını belirten E.A., \"Bu tarih kızımın tacize uğradığına dair Alo 183 hattına şikayet yapıldıktan 1 gün sonraya denk geliyor. Tahminimce, eşim benden daha önce bu olayı öğrendi. Muhtemelen komşulardan biri söyledi. Bu nedenle atak geçirip, hastanelik oldu. Şu an gelişmelerden ve son durumdan bilgisi yok. Kendisine hiçbir şey söylemiyoruz. Kızıma tacizde bulunan kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum\" diye konuştu.



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