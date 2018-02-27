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Zihinsel engelli kız hamile kalınca cinsel saldırı ortaya çıktı: 8 tutuklama

KARS, (DHA)- KARS'ta, rahatsızlanınca hastaneye götürülen zihinsel engelli D

27 Şubat 2018 15:51

KARS, (DHA)- KARS\'ta, rahatsızlanınca hastaneye götürülen zihinsel engelli D.İ.\'nin (20), 5.5 aylık hamile olduğu belirlendi. D.İ.\'ye cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8\'i tutuklandı. 
Kars\'ın Kağızman ilçesinde, zihinsel engelli D.İ., karnının büyümesi ve sık sık midesinin bulanması üzerine ailesi tarafından Kars\'taki hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede D.İ.\'nin 5.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Genç kızın engelli olması nedeniyle doktor durumu hastane polisine bildirdi. Polisin olayla ilgili tutanak tutması üzerine soruşturma başlatıldı. D.İ.\'nin psikolog eşliğinde alınan ifadesi üzerine harekete geçen polis, genç kıza cinsel saldırı suçlamasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı. D.İ.\'nin teyzesi E.İ.\'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ilçede geniş çaplı önlem aldı. Bebeğin babasının belirlenmesi için sanıklardan DNA örnekleri de alındı.

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