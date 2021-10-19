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Zihinsel engelli kız çocuğunu istismar ettiği belirtilen taksi şoförü yakalandı

Bölgedeki 30 ayrı kamerayı 2 gün boyunca izlendi

19 Ekim 2021 13:41

Diyarbakır’da zihinsel engelli 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilen  taksi şoförü gözaltına alındı.

Ailesi ile düğüne giden çocuk bir süre sonra salonun önüne çıktı., bu sırada yoldan geçen taksi şoförü C.Y., genç kızın önünde durup araca binmesi için ikna etmeye çalıştı. Taksiye binen D.K.'yi bir eve götüren C.Y. burada cinsel istismarda bulundu. C.Y. daha sonra D.K.'yi evinin yakına bırakarak kaçtı. Eve giden D.K., yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile de polise giderek şikâyetçi oldu.

İnceleme başlatan Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 30 ayrı kamerayı 2 gün boyunca izledi. Görüntülerden taksiyi ve şoförü tespit eden ekipler, C.Y.'yi gözaltına aldı. C.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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