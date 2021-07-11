Zihinsel engelli kişiye cinsel istismarda bulunan sanığa iyi hal indirimi

Bir caminin tuvaletinde zihinsel engelli bir kişiye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ergün K.’ye ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulandı.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen’in haberine göre, İstanbul Şile’de geçen yıl 16 Temmuz’da bir caminin tuvaletinde Ergün K. (57), zihinsel engelli bir kişiye cinsel saldırıda bulundu. O sırada camiye namaz kılmak için gelen C.Ç. adlı vatandaş, caminin tuvaletinden şüpheli sesler geldiğini fark etti. C.Ç., arkadaşının telefonuyla tuvaletten görüntü aldı. Daha sonra görüntüleri olay yerine gelen polislere teslim etti. Gözaltına alınan Ergün K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ergün K. hakkında ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması ise 30 Haziran’da görüldü. Sanığın avukatı suçun sarkıntılık düzeyinde kaldığını savunurken Ergün K. ise cinsel saldırıyı reddetti. Ergün K.’ye ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Ancak cezada 6’da bir oranında indirim uygulandı.