Zihinsel engelli kadını taciz ettiği iddia edilen 64 yaşındaki erkek, serbest bırakıldı

Zonguldak'ta 24 yaşındaki engelli kadını taciz ettiği iddia edilen 64 yaşındaki erkek serbest kaldı.

13 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 64 yaşındaki S.A., Çamlıbel Köyü'nde kapı komşusu olan ve yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan 24 yaşındaki Ö.E.’yi taciz etti.

Olayın genç kadının yaşadıklarını ailesine anlatmaya çalışması ile ortaya çıktığı iddia edildi.

Genç kadının ailesinin şikayetinden sonra gözaltına alınan 64 yaşındaki S.A. savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. (İHA)