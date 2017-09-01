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Zihinsel engelli iki kızkardeşle zorla ilişki iddiasına gözaltı (2)

TUTUKLANDI Konya'da yüzde 50 zihinsel engelli 19 ve 18 yaşındaki iki kızkardeşe zorla cinsel ilişkiye girip, ilişki sırasında görüntüleri kaydettiği iddiasıyla gözaltına alınan demirci ustası 20 yaşındaki H

01 Eylül 2017 00:52

TUTUKLANDI
Konya\'da yüzde 50 zihinsel engelli 19 ve 18 yaşındaki iki kızkardeşe zorla cinsel ilişkiye girip, ilişki sırasında görüntüleri kaydettiği iddiasıyla gözaltına alınan demirci ustası 20 yaşındaki H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 

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TUTUKLANDI Konya

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