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Zihinsel engelli iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babaya beraat!

47 yaşındaki K.D.'nin kızlarına porno film izletip elle tacizde bulunduğu öne sürülmüştü

02 Temmuz 2015 16:02

Zonguldak'ta, zihinsel engelli iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 47 yaşındaki K.D., beraat etti.

DHA'da yer alan habere göre, özel eğitim öğrencisi olan kızları 14 yaşındaki S.D. ve 12 yaşındaki A.D.'ye porno filmler izlettirip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen K.D., 'Çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanığın kızları A.D. ve S.D. de katıldı.

Sanık K.D. suçlamaları reddetti. Psikolog eşliğinde ifade veren mağdurlardan S.D., babasının cinsel içerikli filmler izletmediğini, ancak değişik zamanlarda elle tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Mağdur kardeşi A.D. ise babasının böyle bir şey yapmadığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen ve aynı evde yaşayan kızların anneannesi, dedesi, annesi N.D., K.D.'yi söz konusu suçu işlerken görmediklerini belirtti. Mahkeme heyeti yüzde yüz suçun işlendiği kanaatine varılamadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

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