T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zihinsel engelli genç, kaçırdığı halk otobüsünde uyurken yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın merkez Osmangazi ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan özel halk otobüsünü çalıştırıp kaçıran ve İnegöl yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna park eden zihinsel engelli Tayfur S

06 Nisan 2018 19:00

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın merkez Osmangazi ilçesinde kontak anahtarı üzerinde unutulan özel halk otobüsünü çalıştırıp kaçıran ve İnegöl yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna park eden zihinsel engelli Tayfur S., araçta uyurken polis tarafından yakalandı.
Osmangazi\'de 16 M 00013 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü P.Ç., aracı merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi mevkiindeki ağaçlık alana park edip ayrıldı. Otobüs sürücüsü dalgınlıkla kontak anahtarını araç üzerinde bıraktı. Bursa’daki ailesinin yanına giden zihinsel engelli Tayfur S. de bölgeden geçerken fark ettiği kapıları açık araca bindi. İnegöl’e bağlı Yeniceköy Mahallesi\'ndeki Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim gören Tayfur S., anahtarı üzerinde bırakılan otobüsü çalıştırıp kaçırdı.
Otobüsle İnegöl’e gelen Tayfur S., gece saatlerinde uykusu gelince aracı Bursa-Ankara karayolu üzerinde, Rehber kavşağı mevkiindeki bir akaryakıt istasyonuna park ederek uykuya daldı. Otobüste uyuyan genci fark eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yaptıkları araştırma sonucunda otobüs ile ilgili çalıntı ihbarının bulunduğunu tespit etti. Polisler gözaltına aldıkları Tayfur S.\'yi jandarmaya teslim etti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Tayfur S., otobüs sahibinin şikâyetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAnınOsmangaziTayfurEmek MahallesiOtobüsBursadakiYeniceköy Mahallesi YeniceEğitimUygulama OkulundaOtobüsleBursaAnkaraRehberEmniyet MüdürlüğüPolisler gözaltınaJandarma ekiplerince

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24