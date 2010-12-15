Zihinsel engelli çocukları fabrikalara satan tacir yakalandı

T24- Çin’in Şıçuan eyaletinin başkenti Çıngdu’da "dilenci ajansı" adı verilen örgütün başındaki Zıng adlı köle taciri , farklı eyaletlerde fabrikalara işçi olarak satmak üzere akıl hastaları satmaktan tutuklandı.



Polis, Sıçuan eyaletinden 12 kişiyi, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde inşaat malzemesi üreten bir fabrikaya götürürken yakalanan tacirlerin sadece Sincan'a işçi köleler satmadığını, ülkenin birçok bölgesine insan ticareti yaptığını bildirdi.



Kurtarılan akıl hastası işçilerin yerleştirilmesi için bir barınak arandığını aktaran yetkililer, Sincan'daki fabrikaya satılan 8 işçinin akıl sağlığının yerinde olmadığını kaydetti.



Ülke genelinde düzinelerce akıl hastası köle işçi satıldığını belirten yetkililer, Zıng Lingçüan adlı köle tacirinin 1996'dan bu yana 70 akıl hastasını Pekin ve Tiencin başta olmak üzere birçok şehre gönderdiğini itiraf ettiğini söyledi.



Engelliler Federasyonu’ndan Yi Hongçü, kullanılan akıl hastası köle işçilerin yaşlarının 20 ila 50 arasında olduğunu, Zıng'ın sattığı işçilerin adlarını veya sayılarını bile bilmediğini, 70 rakamına da Zıng'ın 2008 yılında aldığı notlardan ulaşıldığını aktardı.



Yetkililer, Zıng adlı köle tacirinin "dilenci ajansı" adını verdiği bir örgüt kurduğunu ve akıl hastalarını topladığını aktardı. Zıng'ın kurduğu barınağa bazı akıl hastalarının aileleri, bazılarının da hayırseverler tarafından getirildiğini kaydeden yetkililer, barınağın birkaç yüz metrekare olduğunu söyledi.



Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne satılan işçilerin bir bölümünün "Jiaersi Green Construction Material" adlı Kimya fabrikasına 2006 yılında satıldığı belirtilirken, işçilerin çok kötü şartlar altında ve korumasız çalıştığı ifade edildi.



Görgü tanıkları, fabrikanın etrafındaki diğer fabrikaların uzun zaman önce faaliyeti durdurduğunu ancak Jiaersi fabrikasının faaliyetlerinin devam ettiğini ve işçilerini para vermeden çalıştırdığını aktardı.

‘Hayırseverlik adına kölelik'





Fabrikanın sahibi Li Şinglin, gazetecilere, Zıng adlı köle taciriyle sözleşme yaptıklarını ve işçileri "hayırseverlik" adı altında çalıştırdığını savundu.



Fabrika sahibi Li ve oğlu, olayın açıklığa kavuşmasının ardından tutuklandı.



Sincan Uygur Özerk Bölgesi Engelliler Federasyonu Başkan yardımcısı Hong Dıyi, ülkenin fabrikalara engelli işçileri çalıştırma yönünde teşvikte bulunduğunu ancak bu durumun tamamen farklı olduğunu ve işçilerin "zorla çalıştırıldıklarını" söyledi.



Hong, hadisenin "kölelik gibi bir uygulama" olduğuna vurgu yaparak, köle işçi olarak çalıştırılan akıl hastalarının aileleriyle bağlantısının kesildiğini de sözlerine ekledi.