Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar davasında beraat kararı!

Mahkeme heyeti, zihinsel engelli çocuğa cinsel istismardan yargılanan İzzet Güler hakkında beraat kararı verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; geçen yıl İzmir'de 2021 Nisan ayında farklı tarihlerde zihinsel, yüzde 78 duyma ve konuşma engelli “çocuğa nitelikli cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuksuz yargılanan Hüseyin Toprak ve İzzet Güler hakkında görülen davanın 7'nci duruşması Bayraklı Adliyesi 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, çocuğun akrabaları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan İzzet Güler katılmadı. Tutuksuz yargılanan diğer sanık Hüseyin Toprak ise Manisa Demirci Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile katıldı. Duruşmayı kadın örgütleri de takip etti.

Sanık Hüseyin Toprak bir önceki duruşmada, Konak’ta bulunan Pamukkale Otel’e 30 Aralık 2020 tarihli kaydının kendisi tarafından oluşturulmadığını, mesajlaşmalarında çocuğun engelli ve çocuk olduğunu fark etmediğini, daha sonraki bir tarihte Bozyaka’daki bir kafede buluştuklarında sadece 'konuşmasındaki aksaklığı fark ettiğini' iddia etmişti. Savcı ise mütalaasında faillerin farklı tarih ve mekânlarda çocuğu istismar ettiğinin farklı raporlar, tanık ifadeleri ve belgelerle sabit olduğunu ifade ederek, faillerin “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma” suçlarından ceza verilmesini talep etmişti.

Sanık avukatları yöneltilen suçlamaları reddederek sanıkların beraatını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanık İzzet Güler’in beraatına sanık Hüseyin Toprak’ın ise “sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar” suçundan 3 yıl hapis cezasına karar verdi. Çocuğun avukatları ise davayı İstinaf’a taşıyacaklarını belirtti.