Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar davasında 22 tahliye

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde aralarında kamu görevlileri ve esnafında bulunduğu 92 kişi iki yıl boyunca 14 yaşındaki zihinsel engelli F.B'ye cinsel istismarda bulundu. F.B'nin ifadesinin adından başlatılan soruşturmada isimleri tespit edilerek tutuklanan 22 kişi, tahliye edildi. 70 kişiyle ilgili başlatılan soruşmanını devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde başka bir olayla ilgili ifadesi alınan zihinsel engelli F.B. (14), 2 yıl boyunca esnaf ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 92 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bir kişinin yaklaşık 200, bir kişinin 100 kez cinsel istismarına maruz kaldığını belirten F.B., isim ve adreslerini de söylediği şüphelilerin, 92 kişinin 2 yılda en az 653 kez kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

Soruşturma başlatılırken, şüphelilerin mağduru aradığı cep telefonunun kayıtları incelendi. İncelemede, çocuğun isim ve adreslerini verdiği şüphelilerden 22’si tespit edilerek, tutuklandı. Hazırlanan 3 iddianamede, tutuklu şüpheliler hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 9’ar yıldan 43’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır’da 2 mahkemede açılan 2 ayrı davada yargılamaları devam eden 22 sanığın tümü tahliye edilirken, 70 kişiye ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kulp ilçesinde 2015 yılında bir cinsel istismar soruşturmasında ifadesi alınan zihinsel engelli F.B., 2014 ve 2015 yıllarında 92 kişinin defalarca cinsel istismarına maruz kaldığını söyleyip, bu kişilerin isimlerini savcılığa bildirdi. Çocuğun ifadesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan F.B., babası öldükten sonra istediği saatte eve gittiğini belirterek, “Bunu fırsat bilip, beni takip eden kişilerin cinsel istismarına uğradım. Bu kişiler bana defalarca tecavüz etti” dedi.

F.B., ifadesinde şunları söyledi; “Bana ilk tecavüz eden E.Ş.’dir. E.Ş.’nin kardeşi M.Ş. beni bir eve götürdü. Ellerimi ve ayaklarımı bağlayıp, ağzımı koli bandı ile bantladı ve tecavüz etti. Tecavüz eden veya ilişkiye girdiğim kişiler sonra başka kişilerle ilişkiye girmemi istedi. Biri evimize gelerek, benimle ilişkiye girmek istedi. Bunu annem gördü. Sonra annemi arayıp, beni evine göndermesini istedi. Gittiğimde tecavüz etti. Durumumu tüm mahalleye ve dedeme söyleyecekleri tehdidi ile tecavüz ediyorlardı.”

En az 653 kez cinsel istismara maruz bırakıldı

Diyarbakır Çocuk İzleme Merkezi’nde yeniden ifadesi alınan F.B., bir şüphelinin yaklaşık 200 kez, bir şüphelinin ise ölüm tehdidi ile 100 kez kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Mağdurun ifadelerinde 92 isim tespit eden güvenlik güçleri, beyanlara göre F.B.’nin zorla 2 yıl içerisinde en az 653 kez istismara uğradığını belirledi. Verdiği isimlerin bazılarının kardeş olduğunu söyleyen mağdur, istismarda bulunanlar arasında kuzenleri ve akrabalarının da olduğunu ifade etti. İfadelerde ismi geçen kişilerin, taksici, okul temizlik görevlisi, kuyumcu, belediye görevlisi, lokantacı, kamu görevlisi, itfaiyeci, kıraathaneci, kasap, elektrikçi, aşçı, kuaför ve kırtasiyeci oldukları belirlendi.

Tespit edilen 22 şüpheli tutuklanmıştı

Çocuğun ismini verdiği şüphelilerin açık kimliklerini tespit etmek için harekete geçen savcılık, F.B.’nin cep telefonu kayıtlarını inceledi. İncelemede, çocuğun isimlerini verdiği 92 kişiden 10’unun 2016 yılında, 12’sinin ise 2017 yılında kimlikleri tespit edildi. Kimliği tespit edilen 22 şüpheli, 2016 ve 2017 yıllarında tutuklandı.

Tutuklanan şüpheliler ifadelerinde çocuğa zorla veya rızası ile cinsel istismarda bulunmadıklarını söyledi. İfade sırasında çocuğun yanında olan psikoloğun hazırladığı raporda, F.B.’nin yaşından daha düşük zekâ yaşına sahip, saf ve çocuksu biri olduğu ve cinsel istismara uğramış olabileceği belirtildi. İç beden muayenesinde ise çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi. Başka bir raporda ise yüzde 50 engel durumu olan çocuğun, ‘cinsel istismarın hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmediği’ belirtildi.

Savcı 'çocuğun rızası geçerli olmaz' demişti

Soruşturma sonucunda, çocuğu telefonla aradıkları tespit edilen 10 kişi hakkında 25 Ekim 2016, 11 kişi hakkında 26 Nisan 2017 ve 1 kişi hakkında ise 22 Eylül 2017 tarihinde, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Cinsel amaçla kişiyi alıkoyma’ suçlarından 9’ar yıldan 43’er yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle 3 ayrı iddianame hazırlandı. Çocuğun babasının 13 Haziran 2014 tarihinde öldüğü, bu nedenle istediği zaman evden çıkmaya başladığı belirtilen iddianamede, bunu fırsat bilen şüphelilerin istismarda bulundukları kaydedildi. Bazı şüphelilerin çocuğa ‘rızasıyla’ cinsel istismarda bulunduğu belirtilen iddianamede, 14 yaşındaki çocuğun rızasının geçerli olmadığı ifade edildi.

İlk iddianamenin kabulünün ardından 10 tutuklu sanığın yargılanmasına 17 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 11 sanık hakkındaki 2’nci iddianame de daha sonra aynı dava ile birleştirildi. 21 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile Kadın Hakları Merkezi de katıldı.

Sanıkların tümü tahliye edildi

Mahkeme, 28 Mart 2017’deki duruşmada 11 sanığın, 21 Eylül 2017 günkü duruşmada ise diğer 10 sanığın serbest bırakılmasına karar verdi. Sanıkların serbest bırakılmasına itiraz eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay, toplanmamış deliller olduğunu belirterek, “Mağdur baskı nedeniyle sürekli ifade değiştiriyor. Bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Sanıklar tutuklu yargılansın” dedi.

"Tehdit edildiğim için şikâyetten vazgeçtim"

Yargılama sırasında şikâyetten vazgeçtiğine dair dilekçe gönderen çocuğun, 25 Eylül günü yeniden ifadesi alındı. İlk ifadelerinin doğru olduğunu söyleyen çocuk, “Sanıkların ailesi tehdit ettikleri için şikâyetten vazgeçtim. Anlattığım tüm olaylar doğrudur. Sanıklar tarafından çok kez tecavüze uğradım. Baskı altında şikâyetçi olmadığıma dair dilekçe gönderdim. Tüm sanıklardan şikâyetçiyim. Üzerimizde yoğun baskı var. Annemi dövüp para teklif ettiler. Baskı ve dayak yüzünden şikâyetten vazgeçtik” diye konuştu.

Davalarda tutuklu sanık kalmadı

F.B.’nin cinsel istismara uğramasına ilişkin sanık N.Y.’nin tutuklu yargılamasına da 22 Kasım 2017 tarihinde 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Savcılık talebi ile kapalı yargılama yapan mahkeme, sanık N.Y.’nin tahliyesine karar verdi. N.Y.’nin de tahliye edilmesi üzerine 2 mahkemedeki davalarda tutuklu sanık kalmadı.

İki mahkemede yapılan duruşmalar ertelendi. (DHA)