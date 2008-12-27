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Spor

Zigic Santander’de

Valencia, 2,02’lik dev golcüsü Zigic’i eski takımı Racing Santander’e kiralandı

27 Aralık 2008 02:00


Valencia, 2,02’lik dev golcüsü Zigic’i eski takımı Racing Santander’e kiralandı

Beşiktaş'a İspanya'dan kötü bir haber geldi. Siyah-beyazlılar'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Sırp golcü Nikola Zigic, sezon sonuna kadar Racing Santander'e kiralandı.

Başkan Francisco Pernia, Valencia'dan kiraladıkları Nikola Zigic'i pazartesi günü medyaya tanıtacak. Zigic, 2006-07 sezonunda Racing Santander formasıyla ligde 11 gole imza atarak dikkatleri üzerine çekmiş hemen akabinde Valencia'ya satılmıştı. Ancak Valencia'da bir türlü forma şansı bulamayan Sırp golcü, Valencia’nın Timo Hildebrand ve Ivan Helguera'dan sonra yollarını ayırdığı üçüncü tecrübeli futbolcusu oldu.

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