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Spor

Ziganda'nın yerine Camacho

13 Ekim 2008 03:00


İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Osasuna'da teknik direktör Jose Angel Ziganda'nın görevine son verilirken, yerine eski milli takım teknik direktörlerinden Jose Antonio Camacho getirildi.

La Liga'da sıkıntılı günler geçiren Osasuna'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Ziganda'ya kesildi. Kulüp yönetimi Ziganda'nın görevine son verirken, takımın başına ise eski milli takım antrenörlerinden Camacho getirildi. 1998-2002 yılları arasında İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Camacho, Temmuz ayında Portekiz ekibi Benfica'yla olan sözleşmesini sonlandırmıştı. Camacho, 2004 yılında Real Madrid'deki görevinden ayrıldıktan sonra La Liga'da bir takım çalıştırmamıştı.

Osasuna, La Liga'da son 6 maçında galibiyet yüzü göremezken sadece 4 puan toplayabilmişti. Pamplona temsilcisi La Liga'da sondan 5. sırada bulunuyor.


Osasuna'da, 1997 yılından beri ilk kez bir teknik direktör kovuldu. Ziganda, 2007 yılında Osasuna'yı UEFA Kupası'nda yarı finale yükselterek dikkat çekmişti. Ancak takım geçtiğimiz sezon La liga'da korku dolu bir sezon geçirmiş ve düşmekten son anda kurtulmuştu.

Ziganda, bu sezon La Liga'da görevine son verilen ikinci teknik adam oldu. La Liga'da bu sezon ilk olarak Recreativo Huelva teknik direktörü Manolo Zambrano'yla yollarını ayırmıştı.

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