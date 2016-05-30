Zift hayata tutundu, şimdi sahibini bekliyor

Zonguldak Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 'Zift’ ismi verilen köpeğin sahiplendireceklerini açıkladı.

6 Nisan tarihinde tankerden dökülen zifte yapışmış bulunan yavru köpek, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.



Köpek, Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde tedaviye alındı. Yavru köpek, 3 veteriner hekim ve yardımcı personel ile 54 gün süren tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.

DHA'nın haberine göre; Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Atilla Bulak, köpek kendilerine geldiğinde kalın bir zift tabakası içinde olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Deri oksijensiz kaldığından dolayı vücudunda yanıklar oluşmuştu. Biz bu yanıkları da tedavi ettik. Bu köpek tahmini o şekilde birkaç gün kalmış. Serum takviyesi uyguladık.



Şu an gayet sağlıklı. Yeni sahibini bekliyor. Haberler çıktığında çok isteyen olmuştu. Şimdi bundan sonra başvuranları değerlendireceğiz. Zift’i almak isteyende aradığımız en önemli özellik hayvansever olması ve uygun şartlarda bakması."