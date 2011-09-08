-Ziegler İstanbul'a geldi İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Fenerbahçe'nin İtalya'nın Juventus takımından kiralık olarak transfer ettiği İsviçreli futbolcu Reto Ziegler, İstanbul'a geldi. İsviçre'den İstanbul'a gelen Ziegler'i, Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile Medya Sorumlusu Orkun Yazgan karşıladı. Reto Ziegler, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu ifade ederek, ''Böyle bir kulüpte oynamak benim için çok büyük bir gurur. Hocamız beni biliyordu zaten, takip ediyordu. Onun beni istediğini öğrendim ve çok büyük bir kulüp olmasından dolayı Fenerbahçe'yi seçtim'' dedi. Türkiye Ligini bildiğini ve burada mücadele edecek futbolcuların teknik ve fizik bakımından güçlü olması gerektiğini anlatan İsveçli futbolcu, ''Ben de bu ligde oynayabilecek kalitede olduğumu düşünüyorum. Ayrıca İsviçre'de yaşayan çok Türk var. Onlardan dolayı Fenerbahçe'nin ne kadar büyük kulüp olduğunu biliyorum. Türk Milli Takımı'nda oynayan oyuncuları tanıyorum. Bazılarıyla Fenerbahçe'de oynayacağımdan dolayı da çok mutluyum. Burada kaldığım sürede takım arkadaşlarıma, takımıma yardımcı olmak ve tepede olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım'' diye konuştu. Ziegler, sol bek mevkisinde oynayan bir futbolcu olduğunu da dile getirerek, ''Fakat daha çok ofansif bir sol bekim. Zaten hocam da bu özelliklerimi bilerek beni aldı'' ifadelerini kullandı. Reto Ziegler, kendisine karşılamaya gelen az sayıdaki Fenerbahçeli taraftarların tezahüratları arasında havalimanından ayrıldı.