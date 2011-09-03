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Spor

Ziegler Fenerbahçe'de İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2011 15:55

-Ziegler Fenerbahçe'de İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Fenerbahçe, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Reto Ziegler'in kiralık olarak transferi için kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi.  Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İMKB'ye bildirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Juventus kulübü oyuncusu Reto Ziegler in 2011-2012 sezonunda kiralık olarak transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma karşılığında Juventus Kulübüne 600.000 avro kiralama bedeli, Reto Ziegler'e ise 2011-2012 sezonu için 2.000.000 avro garanti ücret ödenecektir'' denildi. Ziegler, hafta başında Trabzonspor ile de transfer görüşmesi yapmış, ancak anlaşmaya varılamamıştı.

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