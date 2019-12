-Zıegler: ''FB'de iyi karşılandım'' İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Fenerbahçe'nin yeni transferi İsviçreli futbolcu Reto Ziegler, yeni takımında çok iyi karşılandığını söyledi. Ziegler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Ziegler, ''Çok iyi bir aile ortamı buldum. Fenerbahçe'de çok iyi karşılandım. Takım arkadaşlarım sanki aileden bir parçaymış gibi çok iyi bir karşılama hazırladılar. Benim adıma her şey güzel bir şekilde gidiyor'' diye konuştu. Ziegler, Orduspor maçıyla ilgili bir soruya, ''Zor bir maçtı. Zaten zor olacağını da biliyorduk. Önemli olan kazanmaktı, kazandığımız için mutluyuz. Futbol kariyerimde ilk kez boş tribünlere karşı oynadım. Farklı bir deneyim oldu. Fenerbahçe için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Öyle de olması lazım. Kulübün büyüklüğü de bunu gösteriyor. Ligin ilk maçında en iyi futbolumuzu oynayamadık ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. 3 puan almamız gerekiyordu bunu aldığımız için mutluyuz'' ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un da kendisine transfer teklifinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine Ziegler, şunları söyledi: ''Trabzonspor'un bir ilgisi vardı. Ama bir gün içerisinde bitmesi gereken bir transfer gibiydi. Biraz acele etmemiz gerekiyordu. Ben çok fazla acele etmek istemedim. Fenerbahçe'nin Ocak ayında bana ilgi gösterdiğini biliyordum. Hocanın da beni yakından tanıdığını istediğini ve yakından takip ettiğini biliyordum. Fenerbahçe'nin de büyüklüğü ortada. Ben doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Çok mutluyum. Doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum.''