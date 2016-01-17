Zidane'ın Real Madrid'i yine 5'ledi

Geçen hafta Deportivo'ya 5 gol atan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da ağırladığı Gijon'a da aynı tarifeyi uyguladı. İspanya La Liga'da Real Madrid evinde Sporting Gijon'u 5-1 mağlup etti.

Gareth Bale'in 7. dakikada attığı golle öne geçen Real Madrid devamında Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın 2'şer golüyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda skorun verdiği avantajla çok daha rahat oynayan Real Madrid, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yaratamadı. 62. dakikada Sporting Gijon'dan Isma Lopez'in attığı gol skoru belirledi.

Maçtaki tüm gollerini ilk yarıda bulan Real Madrid, son olarak 2012-2013 sezonunda deplasmanda Valencia'ya karşı ilk yarıyı 5-0 önde kapatmıştı.

Eurosport'ta yer alan habere göre, bu sonuçla beraber eflatun-beyazlılar, Zinedine Zidane yönetiminde çıktığı iki maçta toplam 10 gol atmayı başardı. Real Madrid'deki teknik direktörlük serüvenine iyi bir başlangıç yapan Zidane, Bernabeu'daki taraftarlarca alkışlandı.

Farklı galibiyete rağmen Bale ve Benzema'nın sakatlanarak oyundan çıkmaları, Real Madrid cephesinde keyifleri kaçırdı. 43. dakikada sağ arka adalesinden sakatlanan Bale'in yerine ikinci yarıda oyuna Jese girdi. Bu sezon La Liga'da gol sayısını 13'e çıkartan Bale, geçtiğimiz sezon forma giydiği 31 maçta bu gol sayısına ulaşmıştı.

63. dakikada bir pozisyonda takım arkadaşı James ile çarpışan Benzema da sağ ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Benzema'nın yerine Kovacic oyuna girdi.