Zidane'ın Real Madrid'den ayrılık sebebi belli oldu

Zinedine Zidane, geçen sezon sonunda Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşırken; kupa zaferinin sadece 5 gün sonrasında sürpriz bir şekilde görevinden ayrıldı. Fransız teknik adamın ayrılık nedenini eski başkanlardan Ramon Calderon açıkladı.

Real Madrid eski başkanı Ramon Calderon, geçen sezon sonunda Zinedine Zidane'ın sürpriz bir şekilde görevinden neden ayrıldığını açıkladı. Bleacher Report'a açıklama yapan Calderon, Zidane'ın isteklerinin yönetim tarafından kabul görmemesi üzerine ipleri kopardığını söyledi.

Kulübün, Cristiano Ronaldo'yu satma ve Gareth Bale'i takımda tutma kararı aldığını belirten Calderon, "Zidane, Cristiano'nun kalmasın ve Bale'in satılmasını istedi. Yönetim bunun tam tersi karar aldı. Zidane, Ronaldo'nun gidişinin ardından bazı isimlerin transfer edilmesi raporunu verdi. Ancak istekleri olmadı ve kulüpten ayrıldı. Zidane'ın haklı olduğu daha sonra ortaya çıktı" diye konuştu