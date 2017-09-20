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Spor

Zidane'dan 'sözleşme' açıklaması

"Gelecek üzerinde fazla düşünmüyorum; sadece bir sonraki güne bakıyorum"

20 Eylül 2017 17:01

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Eflâtun-beyazlılarda son günlerde Marcelo, Isco ve Carvajal gibi oyuncuların sözleşmeleri yenilenirken, büyük müjdeyi Zidane kendi duyurdu.

Real Madrid’de çok mutlu olduğuna vurgu yapan Fransız çalıştırıcı, “Sadece bir sonraki güne bakıyorum. Gelecek üzerinde fazla düşünmüyorum. Ancak kontratımı uzatma konusundaki görüşmeler olumlu sonuçlandı” diye konuştu.

Zinedine Zidane, Real Madrid’in başında geçirdiği 18 aya 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 La Liga şampiyonluğu sığdırdı.

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