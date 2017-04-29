Zidane'dan Le Pen çağrısı

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan dünyaca ünlü fransız futbol adamı Zinedine Zidane, aşırı sağcı Marine Le Pen'in kazanmaması için halka çağrıda bulundu.

Zidane, 2002'deki seçimlerde Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen'e karşı aldığı tavrın değişmediğini ifade etti.

Valencia maçı öncesindeki basın toplantısında konuşan Zidane, "2002'dekiyle aynı tutumdayım. Ulusal Cephe'nin fikirlerinden oldukça uzağım. Onları engellemek için elimizden geleni yapmalıyız" ifadesini kullandı. Zidane halen, uzun yıllar formasını giydiği İspanyol Real Madrid takımının teknik direktörlüğü görevini yürütüyor.